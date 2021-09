Aniversário de 250 anos de Porto Alegre tem calendário oficial e selo comemorativo

As comemorações dos 250 anos de Porto Alegre já começaram. O evento de lançamento da programação oficial prévia e do selo comemorativo, neste domingo (26), no Parque Farroupilha (Redenção), marcou o início da festa.

Desde as 10h30, várias ações atraíram o público que passeava pelo parque e também aqueles que foram especialmente para o lançamento. Brinquedos infantis foram disponibilizados pelo Sesc/RS e pipoca e algodão doce foram doados para as crianças curtirem a manhã. Logo após, as atrações foram apresentações de entidades beneficiadas com recursos do Funcriança, através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: Projeto Surfar, com capoeira; Cesmar, com percussão; e Instituto São Benedito, com dança e práticas circenses.

A partir das 11h, o evento teve a presença de autoridades, incluindo o prefeito da Capital, Sebastião Melo, que ressaltou um novo momento para a cidade.

“A celebração dos 250 anos vem com um desejo de retomada, de reconstrução de uma cidade boa para todos, uma Porto Alegre com desenvolvimento e que promova a proteção social. Estamos trabalhando muito para que sejam crescentes os nossos motivos de celebração” - Prefeito Sebastião Melo.

O vice-prefeito Ricardo Gomes também acompanhou o evento. O secretário Extraordinário para os 250 anos, Rogério Beidacki, foi o responsável pela apresentação, que começou com uma poesia de Mario Quintana, com Liliana Cardoso e Luiz Coronel. Logo após, iniciaram-se as apresentações musicais com Fernando Pratti no saxofone, Genésio da Redenção no bandolim, Hique Gomes e Victor Hugo, cantando músicas de Porto Alegre, e a apresentação da Escola de Samba da Restinga. "Queremos agradecer a todos que participaram deste momento histórico. Os artistas, que não receberam cachê, nossa equipe da secretaria e da prefeitura e os parceiros como Unimed, Sesc/RS e a União Nacional dos Bombeiros Civis."

Vídeos num telão mostraram os diversos pontos positivos da Capital e ressaltaram nossa diversidade cultural, gastronômica, turística, inovação, saúde, além do Centro Histórico. Foi apresentado também o selo comemorativo, que traz no colorido toda essa diversidade e alegria com o aniversário de dois séculos e meio de Porto Alegre.

Calendário de eventos

A programação foi desenvolvida durante dois meses pela prefeitura, através da Secretaria Extraordinária para os 250 anos de Porto Alegre, e conta com mais de 200 atrações que vão de 26 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. São eventos dos mais variados, produzidos pela prefeitura, organizações sem fins lucrativos e iniciativa privada. Esporte, lazer, cultura, turismo, educação, inovação e desenvolvimento social e econômico são os principais temas a serem abordados durante o período de comemoração.

Segundo Beidacki, a programação quer envolver toda a comunidade e ajudar a fortalecer a relação dos porto-alegrenses com a cidade. “Temos eventos para todos os públicos, para todas as idades e todas as classes sociais. Nesses 250 anos, queremos aproximar ainda mais o cidadão da Capital e aumentar o orgulho pela nossa Porto Alegre”, disse.

Muitas novidades estão entre a programação e eventos importantes surpresa serão incluídos ainda durante o período. Uma das novidades será o Natal de Porto Alegre, que acontecerá pela primeira vez nos quatro fins de semana de dezembro, começando no dia 4, com shows e a chegada do Papai Noel na Usina do Gasômetro. Outra atração é a volta do show de Ano Novo na Orla 1 e a retomada do Baile da Cidade, na véspera do aniversário de Porto Alegre, em 25 de março, na Redenção. Durante o baile, 250 meninas em situação de risco serão debutantes, proporcionando inclusão social e dignidade.

Os eventos contam com parcerias diversas, como entidades de classe, produtoras culturais, empresa do ramo de eventos, organizações esportivas e associações comunitárias. Fecomércio, Sesc e Senac estão entre os parceiros e vão promover ações conjuntas com a prefeitura.