Netflix confirma terceira temporada de The Witcher

A Netflix confirmou a terceira temporada de "The Witcher" durante o festival Tudum, que aconteceu neste sábado (25). A segunda temporada da série estreia no dia 17 de dezembro, na plataforma de streaming.

O ator Henry Cavill, 38, contou que estará de volta em "Enola Holmes 2" e, na sequência apresentou duas cenas exclusivas da segunda temporada de "The Witcher". Além de Geralt, vivido por ele, Yennefer e Ciri estarão de volta.

Os fãs de "The Witcher" também tiveram a oportunidade de conhecer o set de "The Witcher: Blood Origin", que trata dos eventos que ocorreram antes da série original. A série explora a criação do protótipo Witcher e os eventos que levaram à crucial "Conjunção das Esferas".

Foram anunciados ainda um segundo filme animado da franquia, bem como um "filme para a família" que se passa no mesmo universo.