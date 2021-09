Obra de Lygia Fagundes Telles é destaque no 'Clube de leitura' Ling

O romance de 1973 As meninas, de Lygia Fagundes Telles, é tema do encontro deste mês do Clube de leitura do Instituto Ling. O bate-papo virtual, conduzido pelo professor de letras da Pucrs Altair Martins, discute, nesta terça-feira (28), as peculiaridades da obra e a carreira da autora em transmissão pelo canal de YouTube do instituto, às 19h.

Lygia é considerada pela crítica uma das mais importantes escritoras brasileiras, tendo publicado ainda na adolescência o seu primeiro livro de contos, O porão e sobrado (1938). Recebeu em 2005 o Prêmio Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa.

Em As meninas, narrativa que se passa no auge da ditadura militar, a autora entrelaça de modo sutil e complexo as trajetórias de três meninas universitárias às voltas com o sexo, as drogas e a repressão política.

Altair Martins, que irá mediar o encontro, coordena o grupo de pesquisa Intersemioses Criativas no Programa de Pós-graduação em Letras da Pucrs. Já ganhou prêmios literários e tem textos publicados em Portugal, Itália, França, Argentina e Espanha.