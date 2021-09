Chico César e Duda Brack no show online de aniversário da CCMQ

Ao lado de Duda Brack, jovem cantora e compositora gaúcha radicada no Rio de Janeiro, o paraibano Chico César faz o Casa Virtual Especial do mês de setembro. O show tem transmissão ao vivo pelo perfil de Instagram @ccmarioquintana , às 20h deste sábado (25), data em que a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) completa 31 anos.

"A obra musical de Chico César é fortemente alicerçada na poesia e faz com que a celebração dos 31 anos mantenha uma relação com Mario Quintana. A participação da gaúcha Duda Brack reforça uma ligação afetiva com a Casa de Cultura. A presença dos dois artistas reafirma nossa dedicação em proporcionar ao público o contato com grandes nomes ao mesmo tempo em que buscamos repercutir o trabalho de jovens talentos", afirma diretor Diego Groisman.

O evento mensal, que se tornou um dos principais projetos virtuais da CCMQ durante o período de distanciamento social, vem reunindo desde o ano passado músicos de diferentes gerações, promovendo o encontro de diversos jovens talentos da cena regional e nacional com artistas consagrados como Maria Rita, Adriana Calcanhotto, Filipe Catto, Marcelo Jeneci, Alice Caymmi e Moreno Veloso, entre outros.