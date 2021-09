Instituições fazem homenagens a Dante Alighieri nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, o prédio da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Riachuelo, 1.190) terá suas paredes cobertas pela projeção de imagens em homenagem a Dante Alighieri. A ação faz parte da programação alusiva aos 150 anos da biblioteca e aos 700 anos da morte do escritor, falecido em Ravena, na Itália, em 1321.

Através de um show de mapping 3D, serão projetadas na construção histórica imagens alusivas ao prédio e à obra de Dante na Biblioteca Pública, acompanhadas de texto de Rafael Bán Jacobsen, interpretado pelo ator Zé Adão Barbosa.

Também nesta sexta-feira (24), no mesmo horário, o projeto Eduardo Guimaraens por suas netas e netos lança, pela Libretos, a edição ampliada (imagem acima) da tradução que Guimaraens compôs para o Canto Quinto, do Inferno, de Dante, em 1920. A live ocorre na Sala Libretos (Facebook/libretoseditora), com a organizadora da obra Maria Etelvina Guimaraens e convidados.