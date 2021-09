Maria Amelia Bulhões faz palestra virtual para programa do Instituto Ling

A quinta aula complementar da Formação em arte + tecnologia, realizada pelo Instituto Ling em parceria com o Tecnopuc, recebe nesta segunda-feira (27) a pesquisadora e curadora Maria Amelia Bulhões. Em palestra transmitida gratuitamente às 19h, ela fala sobre um dos principais temas de sua pesquisa atual: a arte contemporânea e a sua relação com a internet.

Doutora em História pela USP, a convidada é professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Ufrgs, além de atuar como presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte e ser membro do Conselho da Associação Internacional de Críticos de Arte.

No encontro desta segunda-feira, ela discute as especificidades, possibilidades e contradições dessas produções artísticas, além de mostrar suas formas de circulação, seu histórico e suas últimas ocorrências. O público poderá interagir com a ministrante enviando comentários e dúvidas.

Para acompanhar o evento é necessário inscrição prévia no site www.institutoling.org.br. As edições anteriores do projeto estão disponíveis para consulta no canal do YouTube do Instituto Ling.