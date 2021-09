'Roda viva' comemora 35 anos e entrevista Michel Temer nesta segunda-feira

O Roda viva comemora 35 anos de existência na quarta-feira (29) e, em razão disso, a TV Cultura preparou uma série de ações especiais. Entre elas, está o programa desta segunda-feira (27), às 22h, que recebe como convidado, mais uma vez, o ex-presidente Michel Temer.

Com condução de Vera Magalhães, e participação de uma bancada de entrevistadores, o político deve abordar temáticas como o quadro político atual e as possibilidades de uma terceira via para 2022. Ele será indagado ainda sobre as tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF e sobre a imagem do Brasil no exterior após o discurso de Bolsonaro na ONU, alvo de críticas de diversos setores da sociedade.

Além do programa, as comemorações de aniversário do Roda viva incluem também o lançamento de um livro que reúne os melhores momentos da atração. A obra traz fotos de convidados importantes, de diversos segmentos, e uma lista com todos os convidados que já estiveram no centro da roda. Essas informações são acompanhadas de um QR code que leva o leitor diretamente para uma plataforma onde estarão reunidos todos os episódios já exibidos até então.