'Estação Sarau Voador' homenageia Nei Lisboa em novo episódio

Facebook YouTube No quinto episódio de Estação Sarau Voador, intitulado Pra viajar no cosmos não precisa gasolina, os apresentadores Deborah Finocchiaro e Roger Lerina conversam com o músico Nei Lisboa sobre a sua produção artística nos mais de 40 anos de trabalho. O programa vai ao ar nesta sexta-feira (24), às 20h, noda Rede Estação Democrática.

A edição desta sexta-feira recebe ainda a participação especial dos dos músicos Andrea Cavalheiro, Elisa Meneghetti e Marcelo Delacroix, que interpretaram canções compostas pelo homenageado. O artista Alexandre Carvalho também marca presença com uma pintura realizada ao vivo.

Nei Lisboa, grande compositor brasileiro, possui 11 discos lançados ao longo de décadas de trabalho. O tema de seu primeiro, produzido de forma independente em 1983, é o que dá nome ao episódio do programa.

Em toda última sexta-feira do mês, uma nova edição do Estação Sarau Voador vai ao ar com convidados e temas inéditos, reafirmando o lema “Junta todo mundo que é pro mundo melhorar”.