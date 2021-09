Inscrições para oficina gratuita no Vila Flores ficam abertas até domingo

Além do Festival da Primavera - que acontece neste sábado (25) e domingo (26) e ainda tem ingressos disponíveis no Sympla , o Vila Flores recebe inscrições gratuitas para atividade que une a performance teatral à dança contemporânea.

Com o objetivo de estabelecer o contato consigo mesmo, investigando as próprias potencialidades e descobrindo estratégias para se colocar em cena, a oficina de artes cênicas E agora, pra onde a gente vai? tem inscrições abertas neste link até domingo (26). Com condução do artista Diego Bittencourt, a narrativa irá proporcionar uma imersão performática entre o teatro físico e a dança contemporânea.

A dramaturgia da atividade também se estabelece a partir de temáticas pulsantes na sociedade, questionando no corpo qual movimento se faz a partir do momento presente e explorando as possibilidades que se constituem na verdade interna. Com turmas de oito pessoas, as oficinas acontecem entre os dias 5 de outubro e 30 de novembro no Vila Flores (Rua São Carlos, 759), nas terças e quintas-feiras, das 19h às 21h.

Bittencourt, o ministrante, é ator, bailarino e pesquisador do movimento corporal na cena. É formado pelo TEPA - Teatro Escola de Porto Alegre e pela Casa das Artes das Laranjeiras no Rio de Janeiro. A oficina faz parte da Programação Vila Flores 2021, projeto que promove espetáculos, atividades formativas, residência artística, exposição de artes visuais e visitas guiadas ao complexo arquitetônico. Além das aulas, a performance desenvolvida pelos alunos ao longo do processo será apresentada ao público no início de dezembro em evento com entrada gratuita.