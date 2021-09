'Globo repórter' explora dois clássicos da culinária brasileira: arroz e feijão

Queridinhos na maioria das casas brasileiras, o arroz e o feijão são praticamente imbatíveis quando preparados juntos, além de também gerarem ótimas receitas quando consumidos de forma isolada. O Globo repórter desta sexta-feira (24), exibido após a novela Império, mostra os benefícios da dupla para a saúde, explorando diferentes receitas ao redor do Brasil.

A equipe viajou até Goiás para mostrar o maior banco de sementes do País, e um dos maiores do mundo, na Embrapa Arroz e Feijão. Um verdadeiro tesouro guardado a sete chaves em uma câmara fria e que garante o futuro dos grãos vindos de várias partes do mundo. Pesquisadores revelam ainda como a dupla se transforma em ingredientes secretos na preparação de bolos, doces, macarrão, hambúrgueres e até em biscoitos.

Ainda na capital goiana, o repórter Fábio Castro conta como uma receita de família se transformou em fonte de renda para Clébia Lima. Durante a pandemia, a empreendedora começou a fazer sucesso vendendo a “jantinha goiana”, prato regional formado por arroz, feijão tropeiro, mandioca cozida, espetinho de carne e vinagrete.

No Rio de Janeiro, a chef Regina Tchelly, sucesso na internet reaproveitando as sobras dos alimentos, mostra as receitas de um hambúrguer feito com arroz dormido e de um rocambole de feijão. Em São Paulo, a repórter Isabela Assumpção apresenta a história de um grupo de moradores que resolveu colocar mais água no feijão para ajudar na alimentação de quase mil pessoas por mês.