Butiá recebe Paulinho Cardoso Quarteto e o saxofonista Cristiano Ludwig

Em apresentação ao ar livre, o Butiá recebe neste sábado (25) o grupo Paulinho Cardoso Quarteto. Com o acordeon de Paulinho Cardoso, a guitarra de Zé Ramos, o baixo de Miguel Tejera e a bateria de Dani Vargas, são conhecidos pela música instrumental do Sul com influências do Latin Jazz.

O trabalho conjunto teve início em 2010 quando os quatro se encontraram em Porto Alegre e decidiram unir suas diferentes experiências musicais. Com 11 anos de carreira, o grupo tem dois álbuns gravados com músicas autorais: Festa, que já rendeu um Prêmio Açorianos, e Cotidiano, lançado ano passado somente em versão digital.

No domingo (26), a performance no Butiá fica por conta do saxofonista Cristiano Ludwig, que retorna ao palco do local acompanhado de Antônio Flores (guitarra), Daniel Vargas (bateria), Miguel Tejera (contrabaixos), com participação especial do percussionista Bruno Coelho. O grupo apresenta um repertório autoral de ritmos brasileiros com toques de jazz e composições inspiradas nos grandes clássicos das décadas de 1950 e 1960.

Mestre em jazz performance pela New Jersey City University, nos Estados Unidos, Cristiano estudou com os renomados saxofonistas Bob Malach e Walt Weiskopf, além de já ter se apresentado ao lado de artistas como Alan Ferber, Catherine Russell, Alex Norris e Chris Byars.