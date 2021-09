'Cine Marrocos', vencedor do festival 'É Tudo Verdade', estreia no Canal Brasil

documentário Cine Marrocos, de Ricardo Calil Vencedor do É Tudo Verdade de 2019, o(Uma noite em 67) estreia no Canal Brasil nesta quarta-feira (22), às 20h. A produção traz a realidade de brasileiros sem-teto, imigrantes latino-americanos e refugiados africanos que moram no histórico cinema no Centro de São Paulo. O Cinema Marrocos foi considerado o melhor e mais luxuoso da América do Sul em 1954 e foi a sede do primeiro festival internacional de cinema do Brasil.

Na obra que é uma grande homenagem ao cinema clássico, Calil e sua equipe promovem uma oficina de atuação com os moradores da ocupação do edifício, encenando trechos de grandes filmes exibidos naquele mesmo local, na década de 1950: Pão, Amor e Fantasia (1953), de Luigi Comencini; O Crepúsculo dos Deuses (1950), de Billy Wilder; A Grande Ilusão (1937), de Jean Renoir; Júlio César (1953), de Joseph L. Mankiewicz; e Noites de Circo (1953), de Ingmar Bergman.

Cine Marrocos também foi vencedor dos prêmios Golden Dove na categoria Next Master no DOK Leipzig, festival de documentários mais antigo do mundo, na Alemanha, em 2018; de melhor documentário no FICG – Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México, em 2019 e foi selecionado para o Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, em Havana, e para o DocAviv – Festival Internacional de Documentários de Tel Aviv, em Israel, em 2019. O documentário estreou nos cinemas brasileiros em 3 de junho de 2021.