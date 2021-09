Inscrições para ações afirmativas do Palco Giratório Sesc já estão abertas

www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio Além da transmissão dos espetáculos nacionais e das performances presenciais em Porto Alegre, o Palco Giratório Sesc 2021 realiza atividades formativas que promovem encontros entre artistas e representantes de coletivos de teatro, dança e circo. A série de bate-papos, intitulada Intercâmbios e conexões, está com inscrições abertas através do sitede forma gratuita.

As atividades, que acontecem de forma virtual pelo Zoom, têm como objetivo proporcionar um espaço para trocas de experiências e trajetórias na linguagem, além de apresentar perspectivas de atuação e estratégias de sobrevivência em tempos de pandemia. Temáticas presentes nos espetáculos, como as questões de gênero e étnico-raciais, também estarão inseridas nas conversas.

As ações afirmativas têm início no dia 1º de outubro, com discussão sobre o filme Vaga carne, também apresentado no evento, e se estendem até o dia 16 do mesmo mês. Entre os assuntos abordados, estão ainda as danças indígenas da Amazônia, teatro de sombras, teatro para a infância e palhaçaria.