Ospa realiza estreia nacional da ópera 'O acordo perfeito'

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta neste sábado (25) e domingo (26), às 17h, um dos maiores destaques da temporada 2021: a estreia nacional da ópera O acordo perfeito, de Adolphe Adam. Esta é a primeira vez que a Sala Sinfônica da Casa recebe uma ópera completa com cenário, figurinos especiais, iluminação e legendagem desde a inauguração em 2018.

Na performance, o diretor cênico Flávio Leite adaptou o texto original trazendo a história do século XIX para os dias de hoje com ambientalização no Rio Grande do Sul. Com regência e direção musical de Evandro Matté, o espetáculo é estrelado pelo trio de solistas Carla Domingues (soprano), Giovanni Tristacci (tenor) e Daniel Germano (baixo-barítono).

O acordo perfeito é uma ópera cômica originalmente batizada de Le Toréador ou l'Accord parfait, com libreto de Thomas Sauvage, que fez um grande sucesso após a estreia em 18 de maio de 1849, na Ópera Comique de Paris. A história trata de um triângulo amoroso entre a cantora lírica Coraline (Carla Domingues), o fazendeiro Belflor (Daniel Germano) e o flautista Tracolin (Giovanni Tristacci).

Coube a Rodrigo Shalako o desafio de criar o cenário do espetáculo, onde a orquestra dividirá o palco com os personagens. O ambiente estará repleto de pinturas e esculturas assinadas por quatro artistas gaúchas: Mariza Carpes, Tina Felice, Michelle Bloedow e Mara Bellini. Os figurinos são assinados por Antônio Rabàdan, e a iluminação, por José Luis Fagundes.