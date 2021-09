Museu de Pelotas inaugura mostra sobre paisagem, tempo e deslocamento

O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo - MALG (Praça 7 de Julho, 180 – Centro), de Pelotas, inaugura, nesta quarta-feira (22), a exposição No horizonte profundo. Além de ser fruto do Edital Procultura Pelotas - 2019 (sob o título FotoTerritório - Trajetórias do lugar e do corpo), a mostra foi também selecionada para fazer parte da programação nacional da Primavera dos Museus e contará com um projeto educativo para as escolas do município e um catálogo produzido pela Editora Pubblicato.

Com curadoria de Nicolas Beidacki, evidenciando a relação entre paisagem, tempo e deslocamento, a seleção aproxima as obras Entre o parto e o estrondo, de Ali do Espírito Santo; Deixar para trás, de Tainah Dadda; Obra em derretimento, de Patrick Tedesco; e Metadesvio, do Grupo T.E.L.A, coordenado por Nicolas Beidacki, juntamente com Laís Possamai e Daniel Dos Santos.

Abordando a relação múltipla dos artistas com a cidade de Pelotas e as suas visões críticas com os lugares e o pensamento sobre arte contemporânea, o projeto busca, através de vídeos, performances e fotografias investigar as marcas simbólicas no interior dos domínios de um Rio Grande do Sul no qual o processo de enraizamento torna-se uma longa travessia por confrontos e solidões. Na exposição virtual, as obras estarão disponíveis nas redes sociais do museu , do curador e dos artistas até 31 de outubro, para construir uma rede segura que aborde os questionamentos acerca da produção dos trabalhos.

Com forte influência da literatura platina, o curador destaca ainda o impacto que o Sul do País lança sobre a construção de um questionamento acerca da própria estética dos trabalhos. As despedidas, a memória, as perdas e o próprio horizonte de uma terra com múltiplos protagonismos se encontram na extensão das planícies. Conforme Nicolas Beidacki, o pampa inexato ressurge para adentrar nas obras e destacar a vastidão e a magnitude das coisas que procuram seu lugar.