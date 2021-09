Show da banda Kiss em Porto Alegre é confirmado na Arena do Grêmio

O show da banda Kiss, que acontece em Porto Alegre no dia 26 de abril de 2022, será realizado na Arena do Grêmio. A confirmação foi divulgada pela Opus Entretenimento nesta terça-feira (21).

Os ingressos já adquiridos seguem válidos, sem necessidade de troca ou substituição. Entradas, a partir de R$ 220,00 (com opções de ingresso solidário e meia-entrada) seguem à venda no site Uhuu

Originalmente prevista para novembro de 2020, a apresentação do grupo norte-americano teve que ser transferida em decorrência da pandemia. Depois de ser reagendado para 21 de outubro de 2021 , a organização optou por uma nova mudança de data, atrasando o show para abril do ano que vem . Desde então, não havia definição sobre o local do espetáculo em solo gaúcho. A banda também tem datas em Curitiba (28 de abril de 2022), São Paulo (30) e Ribeirão Preto (1º de maio de 2022).

Batizada como End of the road, esta deve ser a última turnê mundial do Kiss, que está na estrada desde 1973. A expectativa é de que Paul Stanley (guitarra e voz), Gene Simmons (baixo e voz), Tommy Thayer (guitarra) e Eric Singer (bateria) tragam à Capital um espetáculo de grande impacto sonoro e visual, recheado de clássicos do rock.