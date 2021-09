Vera Bublitz revela talentos no palco do Theatro São Pedro

A mais tradicional escola de dança do Rio Grande do Sul volta ao Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) para a IX Gala de Excelência em Dança, neste sábado (25) e domingo (26). No palco, o Ballet Vera Bublitz apresenta estrelas do canto e do ballet em quatro performances, duas em cada dia de show, às 10h30min e às 16h.

Aluna do Ballet Vera Bublitz desde pequena, Valentina Corrêa de 9 anos é destaque no sábado. A cantora mirim brilhou na última edição do The Voice Kids, em 2021. No espetáculo ela vai cantar Além do arco-íris, do Mágico de Oz, acompanhada pelo pianista Tiago Lewis, pai da também aluna Olívia.

O ator e cantor gaúcho Pedro Coppeti, destaque no cenário internacional, também marcará presença. Radicado em Nova York, tem em seu currículo diversas apresentações na Broadway. No domingo, ele interpreta um trecho de O corcunda de Notre Dame, ao lado da cantora gaúcha Débora Neto.

Bailarinos da escola também participarão do evento com clássicos do ballet como Dom Quixote, Paquita, Quebra-Nozes e Bela adormecida. Os ingressos custam R$ 100,00 e estão à venda nas sedes do Ballet Vera Bublitz (Corte Real, 227 e Lucas de Oliveira, 158) e também poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro no dia da apresentação.