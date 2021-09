Presença feminina e povos originários são temas da Mostra Sonora Brasil Sesc

Tem início nesta quarta-feira (22) a 7ª edição da Mostra Sonora Brasil Sesc no Rio Grande do Sul, com uma programação de espetáculos e palestras gratuitas em formato online. Tratando de temáticas como a presença da mulher na música brasileira e a música dos povos originários do Brasil, a programação inclui três documentários musicais inéditos, além de uma série de ações formativas. As atividades serão transmitidas no YouTube do Sesc/RS , e inscrições para algumas atividades ainda estão abertas no site do Sonora Brasil

O evento tem início às 15h de quarta-feira (22), com a exibição do Documentário Ka’aguy Rupa, conduzido pelo Comunicação Kuery, um coletivo de comunicação Mbyá-Guarani. Na sequência, o coletivo participa de um webinar a respeito de sua trajetória audiovisual. A partir das 20h, será exibido um Documentário Musical do Grupo Teko Guarani, do povo Mbyá-Guarani em Porto Alegre.

A temática dos povos originários segue na quinta-feira (23), com o webinar Transversalidades Contemporâneas da Arte Indígena (15h) e a exibição de material audiovisual do grupo Nóg Gã, do povo Kaingang (20h). Já as discussões sobre a presença da mulher na música brasileira ocorrerão na sexta-feira (24), durante o webinar Sonoridades Sulinas (15h) e o bate-papo Narrativas Musicais Contemporâneas (18h). A apresentação do grupo Líricas Sulinas encerra o evento, a partir das 20h.