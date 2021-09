Live entre Brasil e Portugal para lançamento de singles nesta quinta-feira

Uma parceria de dez anos entre os artistas Luciano Mello e Guto Leite ganha mais um capítulo a partir desta sexta-feira (24). O primeiro apresenta Vazio, single do álbum Vida portátil, experiência número 2, projeto premiado em Portugal. Já o segundo, premiado com um Açorianos por seu último CD, lança Toca a Sanfoninha, primeiro single de Máquina do tempo, disco produzido, justamente, por Mello.