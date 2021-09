Rock instrumental é destaque na programação do 'Ocidente Acústico'

A edição desta quinta-feira (23) do projeto Ocidente Acústico será dedicada ao som instrumental da Pata de Elefante, com o show Boca fechada não entra mosca. A apresentação acontece a partir das 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), com público limitado a 50 pessoas e protocolos de segurança contra a Covid-19. Ingressos, a partir de R$ 50,00, estão disponíveis na plataforma Sympla.

Surgida em 2002, a Pata de Elefante lançou quatro discos, tocou em diversos lugares do Brasil, recebeu prêmios de caráter nacional e teve músicas incluídas em trilhas sonoras de filmes. Hoje, a banda é vista como referência no rock instrumental brasileiro.

Na apresentação desta quinta-feira (23), a dupla formada por Gabriel Guedes e Daniel Mossmann, que se alternam entre guitarras e baixos, terá a companhia do baterista Pedro Petracco. No momento, Guedes e Mossmann trabalham no lançamento de um novo disco, com a bateria sendo assumida por Reynaldo Migliavacca.