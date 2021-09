Projeto 'Ecos' promove arte e sustentabilidade em Maquiné

A partir desta quinta-feira (23), e até o dia 8 de novembro, o espaço cultural Amó - Lugar de bem viver (Linha Cachoeira, 2.100), em Maquiné, estará recebendo o projeto Ecos - Temporada de arte e sustentabilidade. A programação cultural inclui oficinas, rodas de conversa e apresentações artísticas, tratando de temas como meio ambiente, autonomia e bem viver através da arte. Todas as atividades têm entrada franca.

Participam do evento artistas de comunidades quilombolas e indígenas, do meio rural e de grandes centros urbanos. As atividades se estendem para as ruas e espaços culturais de Maquiné, incluindo atividades específicas para escolas da região. Entre as atividades do primeiro dia, está a exibição do documentário Nhemonguetá, incluindo bate-papo com o diretor Eugênio Barboza.

Também serão apresentados ao público os resultados das residências de quatro grupos artísticos. Os projetos selecionados por edital são Ubu tropical, com a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz; Primavera Angola, com Nelmar Brandão; A música não tocada, com Ana Medeiros e Hiroshi Nishiyama; e Expedição Barro, com Clarissa Silveira.