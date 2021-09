Nova temporada do Música Autoral UPF está com inscrições abertas

link YouTube do Música Autoral A quinta temporada do Música Autoral UPF se aproxima e o projeto está com inscrições abertas até quinta-feira (23), para compositores de Passo Fundo e região. O formulário de cadastro está disponível através doe, para validar o registro, é necessário ainda se inscrever no canal de

De acordo com o professor João Vicente Ribas, que comanda o projeto, outros artistas serão convidados neste semestre para compor o line-up. “Em cada temporada, os músicos convidados gravam uma performance em vídeo. A produção é feita por acadêmicos do curso de Jornalismo da UPF e realizada no estúdio da Faculdade de Artes e Comunicação (FAC), seguindo os protocolos sanitários vigentes”, explica.

As apresentações das edições anteriores estão disponíveis para consulta no YouTube. Já participaram do projeto os músicos Aline Love, Claudio Pereira, Germano da Silva, Giancarlo Camargo, Gilmar Junior, Guida Class, Kaau, Kunkz, Marcos Ferron, Melisse Delavy, Natalicio Cavalheiro e Seu Lopes.