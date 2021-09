Fernanda Gentil integra bancada de jurados do 'The masked singer Brasil'

Mistérios não param de surgir no The masked singer Brasil. No episódio desta terça-feira (21), além dos três combates que irão definir o desmascarado da noite, também terá uma apresentação especial do querido Monstro, salvo nesta semana e eleito o melhor da última noite de performances.

Além disso, a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil, que estreia o Zig Zag Arena no dia 3 de outubro, se junta a Taís Araújo, Simone Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi no time de jurados. O programa acontece sob o comando de Ivete Sangalo, com Camilla de Lucas nos bastidores.

O reality musical vai ao ar na TV Globo nas terças-feiras após a exibição da novela Império e também é exibido no Multishow nas quartas-feiras. The masked singer Brasil é uma coprodução da Globo e Endemol Shine Brasil, com supervisão artística de Adriano Ricco e direção artística de Marcelo Amiky.