Produtor de 'O Gambito da Rainha' nega 2ª temporada após vitória no Emmy

A produção é ambientada nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960, e mostra a ascensão de uma jovem órfã que descobre sua paixão pelo xadrez e enfrenta esse universo competitivo e repleto de homens, enquanto lida com sua relação autodestrutiva com as drogas e álcool.

A série superou outras quatro produções de sucesso na noite do Emmy, vencendo Mare of Easttown, I May Destroy You, WandaVision e The Undergound Railroad. Além disso, também conquistou o prêmio de melhor direção para Scott Frank.

A produção de sucesso contou a trajetória da personagem Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) que se tornou uma das maiores enxadristas da história. O produtor William Horberg ainda disse que gostaria de trabalhar com a equipe novamente. "Todos nós certamente vamos tentar continuar trabalhando juntos", afirmou. "Absolutamente", respondeu Taylor-Joy, 25.

Mesmo após vencer o Emmy de melhor minissérie neste domingo (19), o sucesso O Gambito da Rainha (Netflix, 2020) não terá uma sequência. Scott Frank, produtor executivo, deixou claro que está satisfeito com a temporada. "Eu sinto que contamos a história que queríamos contar", afirmou. "E eu me preocupo - deixe-me colocar de outro modo -, eu fico aterrorizado de que se tentarmos contar mais nós poderíamos arruinar o que fizemos", completou.

Folhapress

Confira abaixo a lista com os vencedores

Série dramática

"The Crown" (Netflix)

Ator em série dramática

Josh O'Connor ("The Crown")

Atriz em série dramática

Olivia Colman ("The Crown")

Ator coadjuvante em série dramática

Tobias Menzies ("The Crown")

Atriz coadjuvante em série dramática

Gillian Anderson ("The Crown")





Ator convidado em série dramática

Courtney B. Vance ("Lovecraft Country")





Atriz convidada em série dramática

Claire Foy ("The Crown") (venceu)





Roteiro de série de drama

Peter Morgan - "The Crown" (venceu)

Direção em série de drama

Jessica Hobbs - "The Crown"





Série de comédia

"Ted Lasso" (Apple TV+)





Roteiro de série de comédia

Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky - "Hacks" ("There Is No Line")

Direção em série de comédia

Lucia Aniello - "Hacks" ("There Is No Line")





Ator em série de comédia

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")





Atriz em série de comédia

Jean Smart ("Hacks")

Ator coadjuvante em série de comédia

Brett Goldstein ("Ted Lasso")





Atriz coadjuvante em série de comédia

Hannah Waddingham ("Ted Lasso")





Ator convidado em série de comédia

Dave Chappelle ("Saturday Night Live")





Atriz convidada em série de comédia

Maya Rudolph ("Saturday Night Live")

Minissérie

"O Gambito da Rainha" (Netflix)





Direção de minissérie, antologia ou filme para TV

Scott Frank - "The Queen's Gambit"





Roteiro de minissérie

Michaela Coel - "I May Destroy You"





Filme para TV

"Natal com Dolly Parton"

Ator em minissérie ou filme para TV

Ewan McGregor ("Halston")

Atriz em minissérie ou filme para TV

Kate Winslet ("Mare of Easttown")





Ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Evan Peters ("Mare of Easttown")





Atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Julianne Nicholson ("Mare of Easttown") (venceu)

Talk show

"Last Week Tonight with John Oliver" (venceu)





Série de esquetes

"Saturday Night Live" (venceu)





Programa de competição

RuPaul's Drag Race (VH1) (venceu)





Apresentador de reality show ou programa de competição

RuPaul (RuPaul's Drag Race)





Roteiro de programa de variedades

"Last Week Tonight with John Oliver"





Programa especial de variedades - ao vivo

"Stephen Colbert's Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better 2020" (venceu)





Programa especial de variedades - gravado

"Hamilton" (venceu)