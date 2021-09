Vencedores do 14º Santa Maria Vídeo e Cinema serão conhecidos neste sábado

Facebook Neste sábado 918), a partir das 20h, serão conhecidos os vencedores do 14º Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC). A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo, peloe pelo canal do festival no YouTube

Nesta edição, financiada com recursos da Lei Aldir Blanc, 40 filmes concorrem na Mostra Fundação Eny de Curtas-Metragens Brasileiros e 16 disputam a Mostra Sinprosm de Curtas-Metragens de Santa Maria e Região.

O Júri Oficial premia com o Troféu Vento Norte os melhores trabalhos nas categorias Melhor Curta, Melhor Curta de Animação, Melhor Curta de Ficção, Melhor Curta Documentário, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Direção de Arte e Melhor Desenho de Som. Também receberão troféus os filmes eleitos pelo público, por votação popular.

Os curtas participantes ainda podem receber uma série de prêmios especiais, como o Prêmio Clayton Coelho de Direitos Humanos, além de distinções concedidas por parceiros do festival. É o caso do Troféu Cineclube Lanterninha Aurélio, outorgado pela Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria (Cesma); o Troféu Rede Sina, entregue ao melhor curta com temática social pelo site Rede Sina; o Prêmio Diário de Santa Maria, concedido ao melhor curta eleito por votação popular no site do jornal; e o Prêmio Jornalista Luiz Roese, sobre Justiça, juventude e prevenção, concedido pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM).

O júri oficial da Mostra Sinprosm de Curtas-Metragens de Santa Maria e Região é formado pelas atrizes Manuela do Monte e Paula Souza e pelo ator e diretor Rafa Sieg.

A comissão julgadora da Mostra Fundação Eny conta com o comunicador e músico Domício Grillo, com o professor e escritor Enéias Tavares, com o músico Gerson Rios Leme, com o diretor Maurício Canterle, com a produtora de cinema Solange Souza Lima Moraes e com as jornalistas Michele Silveira e Mônica Kanitz.