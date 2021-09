Fundação Theatro São Pedro progride nas obras do Multipalco Eva Sopher

Mais um espaço do Multipalco Eva Sopher, complexo cultural subterrâneo construído ao lado do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), estará pronto em breve. A Fundação Theatro São Pedro, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac/RS), assinou o contrato com a vencedora da licitação, Capitaneo Engenharia, para a colocação do piso especial do Teatro Oficina, espaço com 250 m² de palco e com capacidade para até 200 espectadores. Os recursos são provenientes de convênio federal, firmado em 2018, com a Secretaria Especial da Cultura, órgão do Ministério do Turismo, e repassados pela Caixa Econômica Federal.

No piso superior do Multipalco Eva Sopher, encontra-se a praça com a Concha Acústica e o restaurante. Assim como esse espaço, também estão em pleno funcionamento a sede administrativa da instituição, a Sala da Música e o Centro de Formação Cultural, que recebe oficinas e aulas de música, dança e teatro, promovendo a inclusão sociocultural de jovens da Região Metropolitana de Porto Alegre.