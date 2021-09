Cia La Negra Ana Medeiros apresenta 'Mujeres de água' no CHC Santa Casa

A mais recente performance da Cia La Negra Ana Medeiros, Mujeres de água terá duas sessões, nesta sexta-feira (17) e neste sábado (18), às 20h, pelo projeto CHConecta, do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, em formato híbrido. O público poderá adquirir ingressos tanto para exibição online, pelo YouTube da instituição, quanto presencial no teatro, com público reduzido.

Mujeres de água é um projeto inovador que tem o flamenco como linguagem norteadora, em diálogo com o teatro e a música, apresentando trilha sonora inédita de Jef lima e Isadora Arruda, que inclui ritmos como o entre o cante Yorubá, o cancioneiro nordestino, o folclore latino americano além do Flamenco.

Inicialmente criada como uma videodança, a performance conta com um corpo de baile com seis mulheres que amadureceram por meio do Flamenco e apresentam suas vivências e perspectivas de mundo, no ir e vir das ondas do mar. "A água simboliza a origem da vida, a fecundidade, a fertilidade, a transformação, a purificação, a força e a limpeza. Elemento primordial, ela é considerada o ponto de partida para o surgimento da vida e é a força motriz de inspiração para este espetáculo”, revela La Negra Ana Medeiros, diretora e coreógrafa do projeto.