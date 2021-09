Sedac/RS lança 'Diário de bordo' do projeto 'Avançar na Cultura'

O Diário de bordo é uma forma de registrar e informar as entregas do Avançar na Cultura, que abarcam diversas áreas do setor, como editais, fomento, obras e qualificações. Por meio de recursos visuais e de interação, como mapas e uma linha do tempo, o visitante poderá acompanhar todos os avanços da Sedac na entrega dos recursos.

A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, ressalta a importância de apresentar as informações à sociedade de maneira organizada e contínua. “O Avançar na Cultura é um projeto extenso, que movimentará diversos segmentos em todo o estado. Nosso compromisso, além de administrar o investimento, é também de prestar contas à população sobre o destino desses recursos, sobre o impacto que eles podem gerar na economia e na vida dos gaúchos. É uma longa viagem, e o Diário de Bordo é um convite a todas e todos para avançarem conosco.”

O projeto Avançar na Cultura faz parte do Programa Avançar, do governo do Estado, que irá organizar as principais entregas da gestão 2019-2022, tendo como fundamento os principais resultados alcançados pela atual administração.