Theatro São Pedro retoma tradicional projeto gratuito 'Musical Évora'

Projeto que se consolidou como palco de inúmeros artistas locais, nacionais e internacionais retoma suas atividades nesta quarta-feira (22), às 12h30min, depois de um ano sem espetáculos. Com foco em apresentações de música erudita, o Musical Évora recebe em sua reestreia o cravista Fernando Cordella com o recital A história do cravo.

A apresentação acontece no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº - Centro Histórico) com 40% da capacidade máxima do local. A entrada é gratuita, e a distribuição de senhas acontecerá a partir das 12h.

Pianista de formação, o convidado desta edição é considerado um dos principais cravistas de sua geração na América Latina. O programa da reestreia, interpretado por Cordella, traz obras representativas dos principais autores e contextos da história do cravo, com peças de Frescobaldi, Couperin, Bach, Scarlatti e Händel.

A estrutura do espetáculo se organiza em blocos cronológicos e nacionais, começando com a música italiana e passando ainda pela francesa e germânica. As performances das próximas semanas irão acontecer na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher.