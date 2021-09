Museu do Trabalho retoma atividades presenciais nesta quarta-feira

Depois de 19 meses fechado em razão da pandemia, o Museu do Trabalho reabre suas portas nesta quarta-feira (22) celebrando os ventos da nova estação. Na Sala de Exposições estará em cartaz até o dia 17 de outubro a mostra Um recorte da coleção de gravuras do Mustrab, que traz obras que fazem parte do acervo do Consórcio de Gravuras, projeto promovido pelo museu há 26 anos.

Com visitação de terça a sábado, das 13h30min às 18h30min, a exposição exibe 16 gravuras feitas em diferentes técnicas, que levam as assinaturas dos artistas Alfredo Nicolaiewsky, Carlos Pasquetti, David Ceccon, Elaine Tedesco, Élida Tessler, Frantz, Hélio Fervenza, Karen Axelrud, Leandro Machado, Lia Menna Barreto, Maria Lúcia Cattani, Marina Camargo, Mário Röhnelt e Regina Silveira.

As oficinas de artes também voltam a funcionar, mas neste primeiro momento apenas para alunos que já estavam frequentando o espaço antes da pandemia. A Sala de Dança, também de volta, abriga atualmente com os ensaios do espetáculo Sobrevida, com estreia marcada para novembro deste ano dentro da programação do 29º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade, em São Paulo.