'Roda viva' recebe dois grandes diretores e roteiristas nesta semana

site Twitter Facebook YouTube LinkedIn . Nesta segunda-feira (20) o Roda viva recebe dois dos mais importantes diretores e roteiristas de televisão e cinema do País: Guel Arraes e Jorge Furtado. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar na TV Cultura, às 22h, e também pode ser acompanhado através doda emissora,

A dupla de diretores se junta agora para lançar um livro que simula um debate entre Lula e Bolsonaro antes das eleições que irão acontecer no próximo ano. A perspectiva é de que a obra, intitulada O debate, em breve também vire peça.

Arraes já dirigiu grandes sucessos como Armação ilimitada, TV Pirata, Auto da compadecida, O bem amado, Caramuru - a invenção do Brasil e Lisbela e o prisioneiro. Furtado, assim como ele, também já trabalhou na direção e no roteiro de importantes produções como Sob pressão, Nada será como antes, O homem que copiava e Todas as mulheres do mundo.

O programa contará com uma bancada de entrevistadores formada por Marina Person, apresentadora, cineasta e atriz; Ale Santos, escritor afrofuturista e podcaster no Infiltrados No Cast; Sabrina Fidalgo, cineasta e colunista da Vogue Brasil; Maria Fortuna, repórter de Cultura do jornal O Globo e Dirceu Alves Jr, jornalista e crítico de teatro. Há ainda a participação do cartunista Paulo Caruso.