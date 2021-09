'Masbah!' do SBT faz 'Batalha gaudéria' no programa deste sábado

Antecipando as comemorações do 20 de setembro, o Masbah! deste sábado (18), que vai ao ar às 12h, no SBT, celebra o Dia do Gaúcho com a exibição da sexta edição da Batalha gaudéria. A prova deste ano irá envolver uma das maiores tradições do Estado: o churrasco.

Sob orientação do mestre parrillero Antônio Costaguta, do projeto El Topador, o cantor Lucas Laypold e o comediante Marcito Castro se enfrentam para ver quem assa o melhor e mais autêntico churrasco, um dos pratos mais famosos do Rio Grande do Sul.

Ainda celebrando a data, o programa apresentado pela jornalista Brunna Colossi vai até uma pastelaria que prepara seus pastéis através de dois itens clássicos da nossa cultura: a erva-mate e o sagu.