Fabiana Sasi estreia como escritora com a obra infantil 'O fio da memória'

Com o objetivo de visibilizar a tradição da cultural oral africana na transmissão de saberes e histórias, a escritora Fabiana Sasi lança nesta terça-feira (21), em formato digital e com acesso gratuito, seu livro O fio da memória. A obra, que ficará disponível pelo link na bio do, também terá versão em vídeo com legendas e audiodescrição das ilustrações.