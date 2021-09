Tradicionalismo perde o músico Iedo Silva para a Covid-19

Mais uma gaita se cala e deixa de luto o tradicionalismo gaúcho. O cantor e compositor Iedo Silva perdeu a luta, na noite desta quarta-feira (15) - justamente no Dia da Gaiteiro - para a Covid-19. Iedo tinha 74 anos e estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e não resistiu às complicações decorrentes da doença. O artista também tratava de um câncer de próstata há algum tempo.

São dele grandes sucessos da música gauchesca, como Ala-Pucha Tchê, Me Comparando ao Rio Grande, Chiquita e Pampa na Garupa. Em sua página no Facebook, uma nota informa que, por razões de segurança e protocolos de saúde, a despedida será restrita à família.

Em 45 anos de carreira, fundou o grupo Os Tauras (nos anos 1970), mas deixou a banda na década seguinte para formar Os Farrapos. Foi nos anos 1990 que deu início à sua carreira solo. Mas as apresentações começaram bem antes disso. Natural de Cachoeira do Sul, o músico era conhecido por tocar e cantar em bailes promovidos na cidade nos anos 1960.

morte de Airton Machado A semana começou com outra notícia triste para a cultura gaúcha, com a(62 anos), vocalista e um dos fundadores do grupo Garotos de Ouro. Airton foi vítima de um grave acidente de trânsito na madrugada de segunda-feira (13). O ônibus da banda, que ele dirigia, perdeu os freios e colidiu contra um paredão de pedras.

Despedida da família na página do Facebook de Iedo Silva

É com imensa tristeza que comunicamos, no dia de hoje, 15 de setembro, dia do gaiteiro, mais uma grande perda para o nosso Rio Grande, Iedo Silva. Vítima de complicações pelo coronavírus, o cantor, compositor e intérprete de grandes sucessos, como Ala-Pucha Tchê, Me Comparando ao Rio Grande, Chiquita e Pampa na Garupa, defendeu, durante os mais de 45 anos de carreira, a música tradicionalista gaúcha. Agradecemos, em nome de sua família, as orações, o carinho e o respeito de seus amigos, fãs e colegas por toda a sua trajetória. Comunicamos que, por razões de segurança e protocolos de saúde, a despedida será restrita à família.

“Vou repontando querências

Ajojadas com o Rio Grande

Com este PAMPA NA GARUPA

Em qualquer lugar que eu ande”.

Iedo Silva.