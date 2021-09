Palco Giratório 2021 terá intervenções artísticas presenciais e espetáculos virtuais

A programação do Palco Giratório Sesc 2021, que acontece de 30 de setembro a 16 de outubro, foi apresentada pelo Sesc/RS nesta quarta-feira (15) e está cheia de atrações para quem aguarda o retorno à plateia e à coxia. O evento terá performances presenciais, ações formativas com intercâmbio entre grupos e espetáculos com grandes nomes das artes cênicas brasileiras - neste caso, ainda em formato virtual.

As apresentações serão de grupos de todo o País, inclusive com espetáculos produzidos por grupos do Rio Grande do Sul como Macbeth e o Reino Sombrio: Shakespeare para Crianças (Coletivo Órbita - 05/10, às 16h) e Ícaro (LM Produções - 15/10, às 20h), além de trabalhos selecionados por meio do projeto Transit, uma parceria entre Goethe Institut e Sesc/RS.

Outros espetáculos de destaque são Vaga Carne (Grace Passô/MG - 30/09, às 20h), Interior (Grupo Bagaceira de Teatro/CE - 10/10, às 20h) e Boquinha...e assim surgiu o mundo (Coletivo Preto/RJ - 12/10, às 16h). As transmissões serão realizadas no canal do Sesc Brasil no YouTube. Confira a programação completa com as sinopses dos espetáculos no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio/.

Os frequentadores do Parque Farroupilha (Redenção) e da Ponte dos Açorianos podem se deparar com intervenções presenciais do Palco Giratório 2021. A proposta é surpreender a comunidade, resgatar as emoções despertadas pelo teatro e convidar o público a explorar o evento online. No dia 30 de setembro, o grupo De Pernas para o Ar (RS) levará o espetáculo-instalação Automákina - Universo Deslizante ao Parque Farroupilha. No dia 7 de outubro, a Ponte dos Açorianos será palco da performance Ritual de Sobrevivência Urbana do Coletivo Ecopoética. E a Redenção voltará a receber atrações presenciais do Palco Giratório nos dias 10 e 16 de outubro, com a apresentação A Piscina, da Geda Cia de Dança (RS).

Os horários não serão revelados antecipadamente para evitar aglomerações. Mas quem tiver interesse em garantir a visualização de um projeto presencial pode reservar um horário para conferir o Edifício Cristal, da Cia. Incomode-te (RS), que estará na sede do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac (Rua Fecomércio, s/nº, bairro Anchieta) nos dias 30 de setembro, 1º de outubro e de 4 a 8 de outubro, das 9h às 17h. A instalação interativa é composta por uma cristaleira que simula em seu interior um prédio em miniatura, em que é possível espiar os apartamentos. Cada um tem uma história que é narrada por atores. O agendamento pode ser feito pelo e-mail [email protected]

Na visão de Silvio Bento, gerente de Educação, Assistência e Cultura do Sesc/RS, valorizar a arte e facilitar o acesso à cultura se tornou ainda mais relevante diante das dificuldades enfrentadas por toda a comunidade, em uma crise que afeta desproporcionalmente a classe artística: “Acreditamos que a cultura abre janelas para a educação, estimula a criatividade e proporciona felicidade e bem-estar, elementos que foram tão desafiados neste último ano. Esperamos que todos aproveitem a programação do Palco Giratório Sesc, o maior circuito de artes cênicas do país, pensado para encantar adultos, crianças e classe artística com uma programação diversa, acessível e plural”.