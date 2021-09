Antonio Villeroy faz resgate de canções no lançamento de seu novo álbum

Um dos mais aclamados compositores brasileiros, Antonio Villeroy realiza uma viagem no tempo nesta sexta-feira (17) com o lançamento do disco Luz acesa. Resgatando canções consagradas que fizeram sucesso ao longo dos seus 40 anos de carreira, o cantor selecionou 16 músicas autorais dentro do seu vasto repertório.

Além de peças inéditas como Equador, composta em Lisboa, e Soy la mujer de mi vida, escrita em Madri, o artista relembra clássicos da sua trajetória como Garganta, Amores possíveis, Pra rua me levar, The way you're looking at me e Luz acesa. Essa última, que também dá nome ao show que originou o disco, funciona como um manifesto iluminista, um apelo ao humanismo, ao amor e à razão em um tempo tão sombrio.

Com esse espetáculo, Villeroy cumpriu uma turnê na Europa, entre agosto e outubro de 2019, com shows em cidades de Portugal, Espanha, França, Áustria, Alemanha e República Tcheca, além de apresentações em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte e Recife.

A gravação do álbum tem cenário do próprio artista com projeções de Rique Barbosa e iluminação concebida por Marga Ferreira. Luz acesa conta, ainda, com participações de Paola Kirst (voz) e Bernardo Zubaran (harmônica).