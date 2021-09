ParkShopping Canoas recebe atração infantil da Hello Kitty

O evento temático Fun city da Hello Kitty e amigos chega ao ParkShopping Canoas nesta sexta-feira (17) e se estende até o dia 31 de outubro. A atração, recomendada para crianças de 1 a 10 anos, irá receber os personagens da Sanrio, empresa japonesa responsável pela criação de figuras como a Hello Kitty. O espaço pode ser visitado de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 11h às 21h.

Na Fun City, os visitantes poderão se divertir em um pula-pula de 100 metros quadrados, um dos maiores indoor do Brasil, com obstáculos e circuitos. Além disso, a atração conta com um espaço de oficinas lúdicas e totens espalhados pelo local com o Almanaque de atividades da Hello Kitty, um aplicativo com diferentes atividades que divertem e desenvolvem as habilidades das crianças.

Os ingressos custam R$39,90 (meia-entrada) e dão direito a 40 minutos de diversão. As entradas podem ser compradas antecipadamente pelo Sympla (acrescido de taxa de R$6) ou na própria bilheteria do evento. As crianças com idade até 6 anos precisam estar acompanhadas dos pais.

Todos os cuidados e medidas de proteção contra a Covid-19 serão seguidos rigorosamente no evento, como distanciamento, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel. As sessões serão realizadas com capacidade reduzida de no máximo 16 pessoas.