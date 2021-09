Inscrições para a 2ª Bienal Black Brazil Art já estão abertas

site do evento Seguindo a temática Cartografia e hibridismo do corpo feminino: representação visual e afetiva, a 2ª Bienal Black Brazil Art está com inscrições abertas até o dia 30 de outubro. A mostra busca criações artísticas contemporâneas individuais e coletivas, sejam elas inéditas ou recentes, que abordam narrativas dentro do recorte proposto. O regulamento completo pode ser conferido no

Artistas brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil há mais de cinco anos podem apresentar seus trabalhos, projetos de pesquisa ou curatorial. Cada participante poderá inscrever no máximo dois materiais em até duas categorias. Os valores das inscrições variam de R$ 45,00 a R$ 85,00.

Apesar de aceitarem as mais diversas formas de manifestação artística, as obras digitais são as mais recomendadas para avaliação. Os trabalhos selecionados serão expostos em uma galeria virtual de interação com os visitantes. Os artistas da categoria Performance, que não tenham criações em vídeo, deverão se apresentar ao vivo na plataforma Zoom.

Em formato online, o evento que acontece entre os meses de janeiro e março de 2022 irá conectar artistas de diversas partes do mundo, contando com um corpo de jurados do Brasil e do exterior.