Jacob Klintowitz participa da série 'Digressões Clariceanas'

Inspirado nas entrevistas de Clarice Lispector, com suas indagações inusitadas, o programa Digressões Clariceanas, da artista Liana Timm e da escritora Cátia Simon, recebe nesta quinta-feira (16) Jacob Klintowitz, crítico de arte e escritor. A conversa com o convidado será transmitida às 20h através do Facebook e do canal de YouTube de Liana.