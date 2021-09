Apresentações presenciais são retomadas na Fundação Ecarta

O projeto Ecarta Musical retoma as apresentações presenciais a partir deste sábado (18), às 18h, com transmissão simultânea através do YouTube. A pianista Dionara Fuentes inaugura o retorno do público com o espetáculo Lista de reprodução de tempos e afetos. O evento terá 20 lugares disponíveis no auditório da Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), ocupados por ordem de chegada.