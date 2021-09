Pianista australiana é atração no Instituto Ling

Em sua primeira passagem pelo Brasil, a pianista australiana Primavera Shima se apresenta no Instituto Ling (João Caetano, 440) em recital híbrido que acontece neste sábado (18), às 18h. O evento tem inscrições sem custo para quem for acompanhar online, e ingressos por R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 para quem for assistir presencialmente. Ambos os acessos se dão através do site www.institutoling.org.br.

Na ocasião, a musicista apresenta um programa especial com obras de grandes compositores da música de concerto, como Rachmaninoff, Kreisler, Granados, Wagner, Liszt e Ravel.

Australiana radicada em Paris, na França, Primavera já se apresentou em locais de prestígio, como a Liszt Academy, em Budapeste, e a Sala Verdi, em Milão, além de ter apresentações regulares no Festival Internacional de Palermo e de já ter se apresentado com a Filarmônica de Gaia e o maestro Juan Carlos Lomonaco, no Festival Internacional Gaia de Música. Única artista a receber duas vezes o prêmio Sterndale Bennett, já foi premiada em diversas competições, como o 7° Concurso Internacional de Piano de Mayenne, no qual recebeu o primeiro prêmio e o prêmio do público, e o 16° Concurso Internacional Scriabin, em Grosseto, no qual conseguiu a segunda colocação.





É diplomada com honras pela Royal Academy of Music, em Londres, e também estudou na Ecole Normale de Musique, em Paris; na Colburn School, na Califórnia; e na Juilliard School, em Nova Iorque. Foi aluna de nomes como John Perry, Margaret Hair, Elizabeth Powell, Ian Fountain e Marian Rybicki.