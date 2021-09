Festival na Cubo Play traz os melhores do rock gaúcho em dois dias

Reunindo 18 atrações musicais e convidados em entrevistas, a Cubo Play exibe neste domingo (19) e nesta segunda-feira (20), a partir das 19h, o festival 100 grandes álbuns. O programa marca o lançamento do livro 100 grandes álbuns do rock gaúcho, idealizado por Cristiano Bastos e Rafael Cony, que chega às livrarias em novembro.

O programa especial, criado pela jornalista Bruna Paulin, conta com a participação artistas como Adriana Deffenti, Arthur de Faria e Seu Conjunto, Bife Simples & as Guarnições Mais Preza, Cláudio Heinz, Comunidade Nin-Jitsu, Edu Meirelles, Fantomaticos, Hard Blues Trio, Hique Gomez, Irmãos Rocha!, Izmália, Julio Reny, Luciano Leães, Os Eles, Os Torto, Plato Divorak, Projeto Shaun e Santo Suzuki.

Os números musicais serão intercalados com trechos de entrevistas feitas com pesquisadores, jornalistas, músicos e outras personalidades da área, além dos criadores da obra literária que deu origem ao festival. Esses materiais poderão ser conferidos posteriormente na íntegra no podcast da plataforma.

Os ingressos para o festival estão disponíveis para compra através do site da Cubo Play.