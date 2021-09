Assembleia Legislativa do RS recebe Ospa para concerto de clássicos gaúchos

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul apresenta nesta quarta-feira (15), às 20h, no Teatro Dante Barone (Praça Marechal Deodoro, 101), o espetáculo Clássicos gaúchos, com a Ospa, sob a regência do maestro Evandro Matté e com Victor Hugo como solista. O repertório tem forte presença da música regional, marcando a passagem da Semana Farroupilha e os 50 anos do movimento nativista, celebrados em 2021, além de homenagem ao centenário de Astor Piazzolla, com as peças Fuga y Misterio e Oblivion.

Haverá distribuição de ingressos mediante doação de alimentos, obedecendo o limite de 40% da ocupação do Teatro, a partir das 12h, mediante disponibilidade. Haverá ainda transmissão ao vivo pela TV Assembleia (canal 11.2), Facebook e YouTube do parlamento do Estado.

Em apoio ao setor da cultura, que enfrenta tantas adversidades durante a pandemia, a Assembleia elegeu 2021 como o Ano Cultural do Parlamento Gaúcho, com ações de incentivo como o Sarau do Solar, a 15ª edição do Prêmio de Poesia Lila Ripoll e a 16ª do Prêmio Teixeirinha.