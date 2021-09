Cineasta Emiliano Cunha ministra curso gratuito de linguagem a convite do Iecine

Estão abertas até o dia 28 de setembro as inscrições para o curso Linguagem audiovisual e decupagem, coordenado pelo diretor, roteirista e produtor Emiliano Cunha (de Raia 4) . O projeto é uma realização do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e do RS Criativo, instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), com apoio da Cinemateca Paulo Amorim e do Banrisul, por isso é gratuito.

A atividade começa em 29 de setembro, com 12 aulas em formato online, nas quartas-feiras, das 14h às 16h30min. O link do formulário de inscrição está disponível na bio do Instagram @ieciners.

A partir de uma perspectiva histórica, as aulas expositivas analisam, técnica e esteticamente, diversas formas expressivas no suporte audiovisual. Por intermédio também de vivências práticas remotas, serão apresentados os caminhos que levaram à construção de uma relação de olhar com os dispositivos audiovisuais.

Também serão apresentados os fundamentos da linguagem audiovisual, como o uso da câmera para a construção da cena (enquadramento, ângulos, movimentos), a concepção da decupagem do roteiro, a construção da "mise em scène", além da relação da direção de cena com a equipe e elenco. O objetivo é munir os alunos com ferramentas para construírem suas próprias formas de interação com o mundo através do som e imagem em movimento em diferentes dispositivos e janelas.

“No mundo em que vivemos, cercados de imagens e símbolos, é necessário instrumentalizar para a interpretação e leitura dessas imagens. Com esse laboratório, buscamos popularizar a alfabetização audiovisual, dando um passo à frente em relação à difusão do conhecimento e provocando o pensamento crítico sobre a linguagem e utilização das imagens", avalia o diretor do Instituto Estadual de Cinema, Zeca Brito, complementando que, desde 2019, o Iecine tem atuado no sentido de formação de espectadores, público e novos realizadores."

O cineasta Emiliano Cunha, sócio da produtora Ausgang, é formado em Cinema pela Pucrs e mestre em Comunicação pela mesma universidade, com pesquisa sobre o Cinema de Fluxo brasileiro. Também é professor universitário na faculdade de Produção Audiovisual da Uniritter e da Escola de Fotografia Expandida (Fluxo), onde leciona no curso de Direção Cinematográfica - Construindo Atmosferas.