Calendário de artes visuais da CCMQ tem cinco novas atrações em setembro

Durante o mês de setembro, a Casa de Cultura Mario Quintana - CCMQ (Andradas, 736) promove uma intensa agenda ligada às artes visuais, com nada menos que cinco exposições na programação. Abrindo o calendário, a exposição coletiva A arte, a natureza e a cidade está em cartaz no espaço a partir desta quinta-feira (16).

Resultado de um projeto de pesquisa coletiva desenvolvido de forma virtual entre julho e agosto deste ano, a mostra está no 5º andar da CCMQ. Entre os participantes, está o artista indígena Jaider Esbell, do povo Macuxi, de Roraima, que expõe pela primeira vez no Estado.

Para sexta-feira (17), está marcada a abertura da instalação Inmersión, de Matheus Maurante. A videoperformance vai ocupar um dos poços de iluminação do 7º andar da Casa. As duas atrações podem ser visitadas de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h.

Para o restante do mês, estão previstas na CCMQ a instalação Nômades/Bikost, dos uruguaios Gabriela Kostesky e Gino Bidart (21 de setembro); uma instalação do porto-alegrense Leandro Machado (23); e a exposição Brecha, que abre no próximo dia 25. Todas as atividades têm entrada franca.