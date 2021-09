Teatro de bonecos circula por praças de cidades da Região Metropolitana

Convidando a um olhar para a relação do homem com a terra e à celebração da vida através da cultura popular, o projeto Brincante Teatro de Lambe-Lambe vai circular por praças de cinco cidades da Região Metropolitana a partir desta quinta-feira (16). Idealizado por Amanda Senna, o projeto leva ao público apresentações de bonecos em caixas cênicas em miniatura, com entrada franca.

O giro do espetáculo pelas cidades gaúchas começa em Viamão, que recebe, das 16h às 18h desta quinta-feira (16), a atração em sua praça central. As encenações estarão também em Alvorada, na sexta-feira (17); Gravataí, no sábado (18); e Cachoeirinha, no domingo (19), sempre no mesmo horário.

O encerramento do Brincante Teatro de Lambe-Lambe será em Porto Alegre, próximo ao chafariz do Parque da Redenção, com apresentação marcada para o dia 26 de setembro, das 15h às 17h.

O roteiro é inédito enquanto teatro de lambe-lambe, mas foi premiado pelo Itaú Cultural e Instituto Alana dentro do projeto Infâncias Plurais em 2020 quando foi apresentado num curta-metragem de dois minutos. “Com o formato de lambe-lambe buscamos agora ampliar as possibilidades de acesso a essa história tão real vivida no nosso Brasil. Aproveitamos o incentivo do financiamento da Lei Aldir Blanc para montar uma estrutura que possibilita maior acessibilidade para o público com deficiência visual e auditiva, em parceria com a OVNI Acessibilidade, oferecendo a possibilidade de áudio descrição e legendas”, complementa a criadora do projeto.