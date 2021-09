Aprendendo a produzir um show com Ivanna Tolotti

Idealizadora do Tum Sound Festival, a musicista Ivanna Tolotti ministra, nesta quinta (16) e sexta-feira (17), um workshop gratuito sobre o processo e as etapas de produção de um show. O curso Produção de sucesso (do projeto ao espetáculo) acontece das 14h às 18h, de forma presencial, na Casa de Cultura Mario Quintana - CCMQ (Andradas, 736).