Últimos dias para inscrição de obras no Concurso Outdoor do Atelier Livre

Seguem abertas até quinta-feira (16) as inscrições para o Concurso Outdoor, promovido pelo Atelier Livre Xico Stockinger. Serão selecionadas cinco artes, que serão expostas no outdoor em frente ao Centro Municipal de Cultura Artes e Lazer Lupicínio Rodrigues. A temática deve ser comemorativa aos 60 anos de existência do Atelier, celebrados em 2021, e cada obra ficará exposta por um período de 30 a 40 dias.

Cada contemplado receberá prêmio de R$ 1.000,00. O edital e formulário de inscrição pode ser acessado no site do Atelier Livre

Em paralelo, e dentro da programação comemorativa ao aniversário de 60 anos do espaço cultural, o Atelier oferece oito novos cursos online para o segundo semestre deste ano. As atividades são Transbordamentos da Pintura, de Carolina Marostica; Atelier de Iniciação à Edição e Criação Digital de Imagens no GIMP, de David Ceccon; Escritas de Si como Arte Digital, com Eduardo Montelli; Estética e Filosofia da Arte no Contexto Contemporâneo, ministrada por Guilhrme Mautone; Ditadura Militar e Estratégias Artísticas no Brasil: Supressões e Permanências, de Juliana Proenço de Oliveira; Arte Contemporânea e Cultura de Terreiro, ministrada pela artista Luanda; Oficina de Pintura e Colagem: Possibilidades de Mapeamento do Processo Criativo, de Letícia Lopes; e Performatividadx, conduzida por Andressa Cantergiani.