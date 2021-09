Museu Nacional do Calçado, em Novo Hamburgo, reabre nesta terça-feira

Após um ano e meio com as portas fechadas em função da pandemia de Covid-19, reabre ao público, nesta terça-feira (14), o Museu Nacional do Calçado, localizado no Câmpus I da Universidade Feevale (Av. Maurício Cardoso, 510 - bairro Hamburgo Velho, Novo Hamburgo).

Os visitantes poderão conferir, no espaço Hall da Fama, a exposição Olimpíadas 20/21: amizade e superação, mediante agendamento pelo e-mail [email protected] O local funciona nas terças-feiras e quintas-feiras, das 14h às 17h30min.

Conforme a diretora do museu, Ida Helena Thön, há muitas peças expostas, como as chuteiras de Falcão e de Ronaldinho Gaúcho, os tênis do tenista Guga e de atletas da seleção masculina de vôlei em 2006 e 2007 e as sapatilhas do piloto Ayrton Senna. “Além disso, estamos fazendo uma homenagem ao Japão, que sediou as últimas Olimpíadas, expondo objetos daquele país”, afirma.