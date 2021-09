Semana Farroupilha inicia nesta segunda-feira e terá formato virtual

O Acampamento Farroupilha não ocorrerá no formato presencial em razão da pandemia da Covid-19. A prefeitura, em parceria com a concessionária responsável pela gestão do Parque da Harmonia, GAM3 Parks, e a comissão dos Festejos Farroupilhas realizam nesta segunda-feira (13) a cerimônia de abertura da Semana Farroupilha 2021.

A programação, até dia 20 de setembro, terá mais de 20 shows online, websérie, apresentações especiais e a tradicional chegada da Chama Crioula. A transmissão oficial e ao vivo será pelo canal Festejos Farroupilhas no YouTube , pelo Instagram (@festejosfarroupilhaspoa) e pelo Facebook. O projeto recebe apoio financeiro através da Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul.

Durante a Semana Farroupilha, o Parque da Harmonia permanecerá aberto ao público. Inclusive, contará com seis atrações gastronômicas no espaço para pessoas que estiverem circulando pelo parque. São elas: Alecrim na Brasa, OliveirasBBQ, O Luxo do Gaúcho, Rodrigo Fagundes, Estância Paleta Atlântida e Bar do Brasa. No entanto, relembrando, as apresentações culturais não terão a presença de público.

A coordenação geral dos festejos farroupilhas voltou à Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Porto Alegre. A comissão responsável pela organização e planejamento do evento tem Elton Saldanha (Coordenador de Música da SMC) como presidente.